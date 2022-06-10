Москва, 10 июня, 2022, 16:54 — ИА Регнум. Молдавия рано или поздно предпримет атаку против Приднестровья и разразится война. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 июня заявил научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

Bestalex Карта Приднестровья

«Военные поставки в Молдавию будут, конечно, осуществляться, но не в том масштабе, как для Украины. Но все же пойдут. Войны не избежать. Будем верить в 14-ю армию и наши силы в Херсонской области, которые в случае опасности сделают коридор в Приднестровье» — заявил эксперт.

Напомним, что президент Приднестровья Вадим Красносельский выразил озабоченность по поводу военных поставок из стран НАТО в Молдавию и напомнил, что милитаризация обычно заканчивается военным конфликтом.