Мадрид, 10 июня 2022, 11:53 — REGNUM Более миллиона жителей Испании страдают от постковидного синдрома, и подавляющее большинство из них страдают от этого заболевания в течение двух лет. Об этом заявила вице-президент Испанского сообщества общих и семейных врачей и координатора группы по борьбе с постковидным синдромом Пилар Родригес Ледо, сообщает агентство EFE.
Она выразила сожаление отсутствием статистики, подтверждающей реальность количества случаев, и предупредила, что неизвестно, что происходит с пациентами с постковидным синдромом в долгосрочной перспективе.
При этом она отметила, что у ряда пациентов начинают выявляться и ухудшаться онкологические процессы, регенерация сетчатки, некоторые новообразования и диабет.