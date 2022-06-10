Мадрид, , 11:53 — REGNUM Более миллиона жителей Испании страдают от постковидного синдрома, и подавляющее большинство из них страдают от этого заболевания в течение двух лет. Об этом заявила вице-президент Испанского сообщества общих и семейных врачей и координатора группы по борьбе с постковидным синдромом Пилар Родригес Ледо, сообщает агентство EFE.

COVID-19 Дарья Драй © ИА REGNUM

Она выразила сожаление отсутствием статистики, подтверждающей реальность количества случаев, и предупредила, что неизвестно, что происходит с пациентами с постковидным синдромом в долгосрочной перспективе.

При этом она отметила, что у ряда пациентов начинают выявляться и ухудшаться онкологические процессы, регенерация сетчатки, некоторые новообразования и диабет.