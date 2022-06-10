Брянск, , 13:09 — REGNUM В получении взятки подозревают руководительницу одного из высших учебных заведений Брянска — женщина получала часть премий сотрудницы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 10 июня в пресс-службе регионального УМВД.

Взятка Дарья Антонова © ИА REGNUM

По версии следствия, подозреваемая с октября 2017 года по июль 2019 года начисляла подчинённой стимулирующие и премиальные выплаты. В свою очередь сотрудница возвращала ей большую часть денег за «покровительство». В общей сложности злоумышленница получила 474 тысячи рублей.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело, на время расследования которого суд отправил её под домашний арест.