Хартум, 10 июня, 2022, 12:07 — ИА Регнум. Представители военного правительства Судана провели встречу с главами оппозиционного «Центрального совета за свободу и перемены». Об этом 10 июня сообщает Al-Hadath.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Судан

По данным журналистов, переговоры прошли при посредничестве посольства Саудовской Аравии в Хартуме.

Отмечается, что в ходе встречи стороны обсудили пути выходы из внутриполитического кризиса в Судане, а также — план демократических реформ, который позволит сформировать новое правительство страны, имеющее поддержку всех слоёв населения.

Ранее «Центральный совет за свободу и перемены» отказался от участия в переговорах с правительством и проигнорировал «Всеобщую конференцию по урегулированию ситуации в стране», которая прошла в четверг, 9 июня.