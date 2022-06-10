Москва, , 11:52 — REGNUM Депутат новой волны, заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко («Единая Россия») предложила внести поправку в Федеральный закон «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)». Поправка предполагает, что у благотворительной и добровольческой деятельности появится новая цель — помощь пострадавшим от недружественных действий иностранных государств.

Ольга Занко Росмолодежь

Законодательная инициатива стала результатом обращения к Ольге Занко одного из организаторов «Бессмертного полка» в Эстонии — Алексея Есакова, которого местные власти накануне 9 мая депортировали из страны. Алексей Есаков рассказал, что в ночи его обманом заманили в полицию под предлогом дачи свидетельских показаний, а после формальной беседы доставили на границу и выдворили из страны без внятного обоснования. Все личные вещи, одежда, документы и даже мобильный телефон организатора «Бессмертного полка» остались в Эстонии.

«Сегодня в ряде недружественных стран на тех, кто отказывается предать историческую память, говорит на русском языке и уважает русскую культуру, идут гонения. Кого-то преследуют за отстаивание правды, кого-то — за возложение цветов к Бронзовому солдату и другим памятникам советским воинам. Они рискуют личной безопасностью. Некоторые из них не являются гражданами России. Но они наши по духу. Мы должны им помочь. Включение в федеральное законодательство новой цели добровольческой и благотворительной деятельности даст дополнительные возможности для поддержки наших единомышленников за рубежом. Таких людей оставлять в беде нельзя», — подчеркнула Ольга Занко.

Одна из ключевых характеристик депутатов «новой волны» — эффективная законотворческая работа, направленная на защиту интересов людей и заботу о них. Предложение Ольги Занко — пример того, как обращения граждан к депутатам Госдумы влекут за собой общественно полезные законодательные инициативы.