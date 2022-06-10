Екатеринбург, , 11:52 — REGNUM В Екатеринбурге будет создан резерв материальных ресурсов на случай чрезвычайной ситуации. Соответствующее постановление подписал мэр Алексей Орлов, сообщили журналистам в городской администрации.

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Формировать резерв поручено спасательным службам и администрациям районов. Средства на эти цели выделят из городского бюджета.

В резерв войдёт продовольствие, пищевое сырьё, средства связи, строительные и горюче-смазочные материалы. Предполагается, что на случай чрезвычайной ситуации мэрия закупит 1,8 т муки, 840 кг картофеля, 600 кг тушёнки, 3 тыс. тонн угля, 20 тыс. дегазирующих таблеток и 1,6 тыс. респираторов.