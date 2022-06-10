Москва, , 11:51 — REGNUM День 9 июня выдался весьма волатильным, причем не без помощи ЕЦБ, заявил корреспонденту ИА REGNUM независимый финансовый эксперт Кевин Бекман.

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«Как и ожидалось, регулятор оставил монетарную политику без изменений, при этом просигнализировав о том, что на следующем заседании ставка будет повышена на четверть процента.

При этом Центробанк проявил ястребиный тон, четко дав понять, что затем монетарные власти будут вынуждены перейти к более агрессивному повышению стоимости кредитования, если инфляция не начнет замедляться. Напомним, темпы роста потребительских цен в еврозоне составляют 8%.

После заседания ЦБ рынки принялись судорожно пересматривать свои ожидания, поскольку ранее делали ставки на более скромную борьбу банка с инфляцией.

Планы Центробанка определенно не понравились фондовым площадкам и рисковым активам в целом, включая евро.

Главная причина такой реакции заключается в том, что самочувствие экономики региона, которое и без того вызывает опасения, рискует усугубиться в случае реализации амбициозных планов ЕЦБ в контексте повышения ставок.

Более того, регулятор сам указал на экономические риски, в том числе со стороны энергетического кризиса.

В рамках первоначальной реакции единая валюта подскочила к локальным максимумам, но вскоре развернулась и обвалилась, едва удержавшись над уровнем 1.0600 и отметив более чем двухнедельные минимумы.

В процессе евро/доллар утратила 20-дневную скользящую среднюю, и это важный технический сигнал о потенциальном продолжении отступления. Если в ближайшее время давление усилится, на рынках снова активизируются спекуляции на тему паритета.

10 июня основные валютные пары выглядят стабильно — трейдеры взяли паузу после вчерашних «американских горок». Также движения скованы ожиданием инфляционного отчета из США, по мере приближения которого разрастаются разговоры о том, что статистика отразит сохранение повышенных темпов роста потребительских цен.

Для фондовых рынков такой сценарий предполагает дальнейшее падение, а для доллара, который стал бенефициаром реакции рынков на ЕЦБ, может открыть путь к продолжению роста.

Индекс доллара вернулся выше уровня 103.00, слегка отступая с начала торгов пятницы. Не исключено, что перед выходом отчета по CPI «американец» покажет более ощутимое снижение, чтобы взять разгон.

Если инфляция действительно опровергнет предположения о том, что цены в Штатах достигли пика, индекс USD вполне способен покуситься на уровень 104.00. Однако в случае разочарования доллар будет действовать еще более решительно, но уже в южном направлении», — пояснил эксперт.

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