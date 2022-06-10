Москва, 10 июня, 2022, 11:50 — ИА Регнум. Распоряжение о выделении почти 1 млрд рублей на обеспечение российских школ государственной символикой подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Об этом 10 июня сообщает пресс-служба российского правительства.

ИА REGNUM Флаг России

«Федеральный центр профинансирует приобретение государственной символики России для школ. Распоряжение о выделении на эти цели более 970 млн рублей подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также уточняется, что имеются ввиду гербе России, а также флаги и флагштоки. При этом отмечается, что в 2022 году новыми комплектами государственной символики будут обеспечены 11 тыс. школ в 31 регионе, а к 2024 году — все общеобразовательные организации в РФ.

Отметим, ранее президент России Владимир Путин поручил правительству страны рассмотреть вопросы об использовании государственных символов в общеобразовательных организациях и о финансировании таких расходов.