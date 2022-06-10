Иволгинский район, Бурятия, , 11:50 — REGNUM В Иволгинском районе Бурятии возбуждено уголовное дело по факту убийства 62-летнего мужчины. По обвинению в совершении преступления задержан 59-летний знакомый убитого, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Дебаты Niaz

Вечером 8 июня обвиняемый с потерпевшим в компании местных жителей распивали спиртные напитки. В ходе застолья между ними произошёл спор на политическую тему.

«Опасаясь нападения со стороны противника, обвиняемый схватил с печки отвёртку и нанес ей удар в грудь мужчины, угодив острием в сердце. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия», — отметили в ведомстве.

После этого мужчина ушёл и продолжил распивать спиртное. Вскоре хозяин квартиры, где произошло убийство, обнаружил одного из гостей мёртвым и позвонил в полицию. К настоящему времени фигурант рассказал подробности о расправе.