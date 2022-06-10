Красноярск, , 11:49 — REGNUM В Красноярске суд признал 47-летнего местного жителя виновным в покушении на убийство и похищении ребёнка. Об этом ИА REGNUM сообщили в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

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Установлено, что мужчина арендовал квартиру на улице Молокова. Вечером 8 апреля 2021 года пьяный красноярец услышал на лестничной площадке шум. Он взял нож, вышел из квартиры и увидел на площадке девятилетнего мальчика, который шёл к своему другу.

Ребёнок, увидев нетрезвого мужчину, закричал. Злоумышленник затащил его в свою квартиру и запер дверь на замок

«Опасаясь ответственности за содеянное, подсудимый взял нож и нанёс подростку множественные удары в область жизненно важных органов — шеи и лица», — говорится в сообщении ведомства.

Мальчик продолжал сопротивляться и кричать. Его услышали соседи. Они стали стучаться в дверь. Злоумышленнику не удалось довести преступный умысел до конца. Соседи задержали его, удерживая до прибытия сотрудников полиции.

Пострадавшего мальчика доставили в больницу. Врачи своевременно оказали ему медицинскую помощь.

Суд назначил красноярцу наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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