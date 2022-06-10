Ростов-на-Дону, 10 июня, 2022, 11:49 — ИА Регнум. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону заочно арестовал эмигрировавшую бывшую судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в объединённой пресс-службе судов Ростовской области 10 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

«Ленинским районным судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу Елене Хахалевой, подозреваемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 292 УК РФ, сроком на два месяца с момента её задержания», — сказано в сообщении.

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ИА REGNUM сообщало, что дело о мошенничестве и служебном подлоге было возбуждено после проверки. Поводом для её проведения стал скандал, связанный с расходами на свадьбу дочери судьи в 2017 году. Летом 2020 года был подписан приказ об отчислении Елены Хахалевой из штата судей Краснодарского краевого суда.