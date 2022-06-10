Казань, , 12:06 — REGNUM В Татарии артистку Полину Гагарину заподозрили в нарушении рекламного законодательства. Об этом сообщает региональное управление Федеральной антимонопольной службы.

Полина Гагарина Дарья Антонова © ИА REGNUM

В ведомстве отмечают, что реклама музыкального шоу с участием Гагариной, назначенного на 19 апреля 2022 года, распространялась с нарушением части 10. 1 ст. 5 Федерального закона «О рекламе».

Ответчиком выступала московская компания, которая заявила, что была лишь посредником, а непосредственным заказчиком услуги таргетированной рекламы, выступала ИП Гагарина Полина Сергеевна.

В рекламе концерта не была указана возрастная категория информационной продукции, передает ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии сеть фитнес-клубов уличили в недобросовестной конкуренции и в замалчивании информации о рекламируемой услуге.

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