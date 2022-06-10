Чебоксары, 10 июня, 2022, 11:48 — ИА Регнум. В ближайшие дни в Чувашии обойдётся без дождей и установится солнечная погода. Об этом ИА REGNUM сообщил автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

Наталия Николаева ИА REGNUM Цветы. Лето

После полудня 10 июня ожидаются кратковременные дожди, возможна гроза. 11 июня придёт более прохладная воздушная масса, при этом предстоящие выходные дни, 11 — 13 июня, обойдётся без осадков и будет много солнца.

По предварительным данным, в ближайшие дни самая низкая дневная температура воздуха ожидается 12 июня (+17…+22 градусов), а в ночь на 13 июня похолодает до +6…+11 градусов.

14 июня тёплая воздушная масса станет причиной потепления до +22…+27 градусов. По прогнозам, в середине недели очередная волна жары достигнет своего пика, а 16 июня холодный фронт принесёт с собой дожди и прохладу.