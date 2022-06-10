Ростов-на-Дону, 10 июня, 2022, 11:48 — ИА Регнум. В отношении бывшей судьи из Краснодарского края Елены Хахалевой заочно избрана мера пресечения в виде ареста на два месяца. Об этом 10 июня сообщили в Ленинском районном суде Ростова-на-Дону.

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Отмечается, что Хахалева подозревается в мошенничестве и служебном подлоге. Она заочно арестована на время предварительного следствия.

«Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента фактического задержания», — сказал судья.

Хахалева не присутствовала в зале судебного заседания.