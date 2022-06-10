Москва, , 16:32 — REGNUM Присоединение к Румынии части Молдавии вполне возможно, как и Черновецкой области Украины. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 июня заявил научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

Игорь Додон Kremlin.ru

«Думаю, что точно так же, как часть Украины присоединится к Польше, так и часть Молдавии войдет в состав Румынии», — заявил эксперт.

Политолог также допустил присоединение к Румынии Черновецкой области Украины.

«Майя Санду для того и посажена на трон, чтобы провести объединение. И заветный ЕС настанет, и членство в НАТО в качестве бонуса» — заключил эксперт.

Напомним, что экс-президент Молдавии Игорь Додон обвинил власти Молдавии в том, что они под руководством Запада готовят присоединение страны к Румынии.