Кемерово, , 11:47 — REGNUM В Кемеровской области с 11 по 15 июня ожидается местами аномально-жаркая погода с максимальной температурой воздуха +30 °С и выше. Таков прогноз регионального гидрометцентра.

Жара 34.mchs.gov.ru

Сотрудники регионального управления МЧС России просят кузбассовцев соблюдать правила безопасности.

«В жаркую погоду избегайте продолжительного воздействия прямых солнечных лучей и пребывания на улице. Особенно это касается пожилых людей и людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, — уточняют в ведомстве. — Планируя свой отдых у воды, помните, что купание, а тем более ныряние, на несанкционированных пляжах и других водоёмах несёт прямую угрозу вашему здоровью, а зачастую и жизни».

Также жителям региона советуют не оставлять детей без присмотра у воды и при проветривании помещений.