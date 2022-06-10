Переславль-Залесский, Ярославская область, , 11:56 — REGNUM Уполномоченный по правам ребёнка в Ярославской области Михаил Крупин побывал в пункте временного размещения беженцев в Переславле-Залесском и проверил условиях их проживания. Об этом сообщает аппарат уполномоченного.

Михаил Крупин на проверке в Переславском колледже им. А. Невского Аппарат Уполномоченного по правам ребёнка в Ярославской области

Михаил Крупин приехал в Переславский колледж им. А. Невского после негативных публикациях в социальных сетях.

«Проводится проверка, изучаются документы, опрашиваются должностные лица, устанавливается фактическое состояний помещений и оборудования, ведется фото и видеофиксация. В установленный законом срок будет вынесено мотивированное заключение», — пояснили в пресс-службе омбудсмена.

При этом проверяет Михаил Крупин не только жилищные условия беженцев, но и студентов, проживающих в общежитии.

«Условия проживания и питания несовершеннолетних должны строго соответствовать санитарно-эпидемиологическому законодательству», — подчеркнул Михаил Крупин.

Результаты проверки будут направлены в контролирующие органы и местным властям.

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