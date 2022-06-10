Москва, , 11:45 — REGNUM Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Москве идет на спад. Об этом свидетельствует опубликованная 10 июня статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Permkrai.ru

За минувшие сутки на территории столицы было подтверждено 222 случая заражения коронавирусом. Эта цифра на 4 случая меньше аналогичного показателя 9 июня. Тогда на территории города коронавирус был подтвержден у 226 человек, а днём ранее — у 290 жителей Москвы.

Отметим, что на территории России за минувшие сутки было выявлено 3 678 новых случая заражения коронавирусом.

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