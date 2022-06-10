Выборг, Ленинградская область, 10 июня, 2022, 11:53 — ИА Регнум. Город Выборг в Ленинградской области вошел в тройку наиболее популярных городов для путешествия на автомобиле в выходные в честь Дня России. Такими данными поделился сервис бронирования жилья Tvil.ru.

Владислав Краев ИА REGNUM Выборг

«Самые популярные у автомобилистов города для путешествий в июньские выходные — Псков, Выборг, Москва, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Волгоград, Воронеж, Великий Новгород, Суздаль и Тула», — говорится в сообщении.

Средняя стоимость ночи в Выборге составит для путешественников 4801 рубль. Это дороже, чем в Пскове и даже в Москве, дороже, чем в остальных городах рейтинга.

По данным сервиса, короткие поездки на три дня в июне туристы бронируют по цене от 2,4 до 4,8 тысячи рублей в сутки.

Добавим, что в 2022 году ленинградский туристический маршрут «Истории и тайны средневекового Выборга» получил статус «национального», который присваивают наиболее значимым туристическим направлениям.

Выборг, Гатчина, Шлиссельбург, Ивангород и северное побережье Финского залива стали наиболее популярными местами для туристов в Ленинградской области.