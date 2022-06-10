Благовещенск, 10 июня, 2022, 11:55 — ИА Регнум. Гостиничный комплекс «Зея» в столице Амурской области купила за 341,6 млн рублей компания ООО «Фауст». Эти деньги направят на развитие города, сообщил в своём телеграм-канале мэр Благовещенска Олег Имамеев.

Денис Абрамов ИА REGNUM Гостиница

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«У гостиницы «Зея» теперь новый владелец. Уже говорил, что по федеральному законодательству гостиничный бизнес не является профильным для муниципалитета, поэтому здание было выставлено на торги», — отметил он.

Трёхзвёздочная гостиница принадлежала МП «Муниципальный центр международного сотрудничества».

Как сообщало ИА REGNUM, на торги «Зею» выставляли по цене 406 млн рублей. Здание продавали вместе с инвентарём. Попытки продать гостиницу предпринимались мэрией с декабря 2021 года.