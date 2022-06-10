Петропавловск-Камчатский, , 11:45 — REGNUM На Камчатке 10 июня действовали два лесных пожара. Их тушили более 30 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Лесной пожар (сс) skeeze

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О первом возгорании сообщили 9 июня в 11:00 по местному времени. Низовой пожар действовал на территории лесного фонда в 19 км от посёлка Козыревск. Открытый огонь вдоль кромки удалось ликвидировать. С утра 10 июня велись работы по тушению отдельных точек.

Второй лесной пожар обнаружили 10 июня в 12:00 по местному времени в ходе авиационного мониторинга. Возгорание в лесу было зафиксировано в 11 км от посёлка Таёжный. К месту пожара вертолётом Ми-8 были доставлены сотрудники Петропавловского и Мильковского авиаотделений КГАУ «Охрана камчатских лесов».

Как сообщало ИА REGNUM, парашютисты-десантники федерального учреждения «Авиалесоохрана» будут направлены в Якутию из Амурской области, Бурятии и Забайкалья. Всего в регион прибудет 150 человек.