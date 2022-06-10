Калуга, 10 июня, 2022, 12:51 — ИА Регнум. В Калужской области за период с 1 по 8 июня увеличились цены на молоко питьевое стерилизованное на 2%, творог — на 0,78%. Об этом 10 июня сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на заседание штаба по мониторингу и оперативному реагированию на изменение цен на продовольственные товары, а также рабочей группы по недопущению необоснованного повышения их стоимости.

Пресс-служба правительства Калужской области Продуктовый магазин

По сравнению с соседними областными центрами в Калуге наблюдались максимальные цены на говядину, свинину, масло сливочное, молоко питьевое пастеризованное, яйцо куриное, конфеты, печенье. Дефицита товаров на территории области нет.

По информации Калугастата, индекс потребительских цен на продовольственные товары за май по отношению к апрелю составил 100,8%, по отношению к декабрю 2021 года — 115,6%. Значительно повысились в течение месяца цены на чай, кофе, какао — на 5,8%, сыр — на 5,7%, консервы овощные — на 5,3%, маргарин и маргариновую продукцию – на 5,2%. Повысились цены на кондитерские изделия - на 3,3%, напитки безалкогольные – на 3,1%, соль, соус, специи, концентраты – на 2,9%, мороженое – на 2,5%, масло и жиры – на 2,2%, рыбопродукты – на 1,9%, молоко и молочную продукцию, хлеб и хлебобулочные изделия – на 1,4%.