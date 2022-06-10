Москва, 10 июня, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Российские ракетные войска и артиллерия поразили 62 пункта управления украинской армии, 138 огневых позиций артиллерии, а также 303 района сосредоточения живой силы и военной техники. Таков результат спецоперации за минувшие сутки, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков 10 июня на брифинге.

Mil.ru Игорь Конашенков

Он уточнил, что удары российской артиллерии уничтожили свыше 350 националистов, семь единиц бронетехники, две установки реактивных систем залпового огня «Град», пять орудий полевой артиллерии и миномётов, 16 специальных автомобилей, а также 11 складов ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и горючего.

Всего за период специальной военной операции российские войска уничтожили 195 украинских самолётов и 130 вертолётов, 1168 беспилотников, 336 зенитных ракетных комплексов, 3484 танка и других боевых бронированных машин, 499 установок реактивных систем залпового огня, 1843 орудия полевой артиллерии и миномёта, 3528 единиц специальной военной автомобильной техники.

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