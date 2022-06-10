Алжир, 10 июня, 2022, 12:00 — ИА Регнум. Разрыв соглашения о торговле между Алжиром и Мадридом, а также решение ассоциации банков и финансовых учреждений Алжира заморозить импортно-экспортные операции между Алжиром и Испанией с 10 июня, грозят Мадриду многомиллиардными убытками. Об этом сообщает алжирская официальная газета Al-Bilad.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Алжир

По данным журналистов, с учётом объёма торговли между двумя странами, экономика Испании лишится ежегодного дохода в шесть миллиардов евро. При этом, как отмечает издание, в эту сумму не входят финансовые потери от разрыва контрактов, которые также оцениваются в несколько миллиардов долларов.

В среду, 8 июня, власти Алжира приняли решение приостановить действие Соглашения о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве с Испанией из-за позиции Мадрида по ситуации в Западной Сахаре.