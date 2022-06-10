Оренбург, 10 июня, 2022, 11:44 — ИА Регнум. В Оренбургской области в отношении бывшего главы Весеннего сельсовета Оренбургского района возбудили ещё одно уголовное дело. Об этом сообщили 10 июня в СУ СКР по региону.

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Экс-чиновнику инкриминируют злоупотребление должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия. По версии следствия, фигурант организовал предоставление в аренду местной администрацией близкому ему лицу земельного участка. В дальнейшем было издано постановление о том, что участок стал собственностью.

Напомним, бывшего главу Весеннего сельсовета задержали в середине апреля 2022 года. Его обвинили в злоупотреблении полномочиями и хищении вверенного имущества в результате махинаций с земельными участками. Ущерб оценивается в более чем 12,7 млн рублей. Также следователи считают, что фигурант организовал безвозмездное, противоправное обращение принадлежащих поселку Весенний денежных средств в пользу одного из ООО.