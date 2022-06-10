Москва, 10 июня, 2022, 11:43 — ИА Регнум. В предстоящие длинные выходные дни — с 11 по 13 июня — погода в Москве будет очень разнообразная, на любой вкус, благодаря атлантическому циклону, передают 10 июня «Метеоновости».

ИА REGNUM Гроза в Москве 30 июня 2017 года

В субботу температура воздуха превысит привычнее показатели на 4-5 °С. Воздух прогреется до +26… +28 °С, в условиях города — это жаркая погода. Местами пройдут освежающие дожди

В воскресенье, в День России, станет свежее. Ночью +14… +16 °С, днём +23… +25 °С. Преимущественно без осадков. Тепло, но не жарко.

В понедельник циклон с северо-запада внесёт коррективы в погоду. Ночью осадков не ожидается. Температура воздуха +20… +25 °С. Днём местами прошумят небольшие кратковременные дожди.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Гидрометцентра, в День России 12 июня жителей Москвы ожидает ясная жаркая погода, без осадков.

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