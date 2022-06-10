Мадрид, 10 июня, 2022, 11:41 — ИА Регнум. Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес отправляется в Брюссель, чтобы обсудить дипломатический кризис с Алжиром с вице-президентом Еврокомиссии и комиссаром ЕС по торговой политике Валдисом Домбровскисом. Об этом пишет агентство EFE со ссылкой на дипломатические источники.

Exteriores.gob.es Хосе Мануэль Альбарес

Отмечается, что в последние несколько часов правительство Испании анализировало последствия решения Алжира заморозить внешнюю торговлю с Испанией с целью дать «спокойный, конструктивный, но твердый» ответ в пользу испанских интересов и в координации с европейскими властями.

Ранее Алжир прекратил все экспортные и импортные операции с Испанией из-за изменения позиции испанских властей по Западной Сахаре.