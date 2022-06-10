Липецк, , 11:41 — REGNUM В Липецкой области за последние сутки госпитализированы 13 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Набор для ПЦР-исследования Минобороны России

10 июня выявлено 48 новых случаев заражения коронавирусом — на один больше, чем сутками ранее. Всего зарегистрировано 151 тыс. 898 случаев заражения.

За весь период наблюдения 147 тыс. 542 человека выписаны, в том числе 58 — за последние сутки.

За весь период скончались 3775 человек. Подтвержден один новый летальный случай.