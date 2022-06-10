Луганск, , 11:41 — REGNUM Войска Луганской Народной Республики (ЛНР) при огневой поддержке Вооруженных сил РФ продолжают наступление в районе Золотого, где киевские боевики понесли значительные потери. Об этом 10 июня сообщает Народная милиция (НМ) ЛНР в своем телеграм-канале.

«НМ ЛНР при огневой поддержке ВС РФ продолжает наступательные действия в районе Золотого, так, в ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства противник понес значительные потери в бронетехнике и живой силе», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за последние 24 часа украинские боевики в ходе военных действий на территории Луганской Народной Республики (ЛНР) потеряли убитыми 43 человека личного состава.