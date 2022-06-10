Москва, 10 июня, 2022, 11:41 — ИА Регнум. За последние 24 часа российской оперативно-тактической и армейской авиацией в ходе спецоперации Вооруженных сил РФ по денацификации Украины было уничтожено 46 районов скопления живой силы и военной техники киевских боевкиов. Об этом 10 июня сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Mil.ru Игорь Конашенков

«Оперативно-тактической и армейской авиацией поражено 46 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ», — сказал он.

Также Конашенков указал, что при авиационных ударах было уничтожен свыше 150 украинских националистов, шесть танков, четыре орудия полевой артиллерии и две установки украинских реактивных систем залпового огня «Град» ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что авиационная техника военно-воздушных сил Украины на военном аэродроме Днепр была уничтожена российскими высокоточными ракетами воздушного базирования