Новосибирск, 10 июня, 2022, 11:42 — ИА Регнум. В Новосибирской области в рамках празднования Дня России запланировано около 1000 мероприятий. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Дарья Драй ИА REGNUM День России

«В числе ключевых — концертные программы «Россия — это мы!», «Дети России!», десятый Международный военно-исторический фестиваль «Сибирский Огонь», праздничные акции и флешмобы на Михайловской набережной, фотозоны с уникальными видами России», — уточнили в областной администрации.

Мероприятия пройдут во всех муниципальных образованиях и городских округах области. Они впервые с начала действия ограничений по коронавирусу состоятся в режиме оффлайн.