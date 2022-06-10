Миасс, Челябинская область, 10 июня, 2022, 11:40 — ИА Регнум. Между Екатеринбургом и Челябинском начнёт курсировать скоростная электричка. Об этом заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер на совещании по развитию туризма.

Ласточка

Маршрут могут открыть уже к концу года. Проект будет реализован совместно с РЖД и руководством Свердловской области.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в повестке значилось создание высокоскоростной магистрали между этими двумя городами. Однако в 2020 году проект был заморожен.