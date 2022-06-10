Бухарест, 10 июня 2022, 11:40 — REGNUM В мае текущего года уровень инфляции в Румынии достиг 14,5%, что является рекордным показателем в новейшей истории страны. Об этом 10 июня со ссылкой на данные румынского министерства экономики сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Румыния
Румыния
PavelD

Согласно официальной информации, только за последний месяц непродовольственные товары в Румынии подорожали на 17,8%, продукты питания — на 14,25%, а услуги — на 7,47%. Самый высокий рост цен на продовольствие в стране был зарегистрирован на картофель - на 50,93%, за ним следуют масло (44,14%), кукуруза – (31,55%), мука – (30,13%) и хлеб – (22,51%).

Расходы на непродовольственные товары включают расходы на коммунальные услуги. В частности, цена на газ увеличилась на 86,71%, тепловую энергию — на 22,98%, электроэнергию — на 18,46% и топливо - на 38,48%.

По словам экспертов, сложившаяся ситуация связана с ростом цен и тарифов на мировых рынках, вызванным ситуацией на Украине, а также международными санкциями против Российской Федерации.