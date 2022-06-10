Бухарест, 10 июня, 2022, 11:40 — ИА Регнум. В мае текущего года уровень инфляции в Румынии достиг 14,5%, что является рекордным показателем в новейшей истории страны. Об этом 10 июня со ссылкой на данные румынского министерства экономики сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

PavelD Румыния

Согласно официальной информации, только за последний месяц непродовольственные товары в Румынии подорожали на 17,8%, продукты питания — на 14,25%, а услуги — на 7,47%. Самый высокий рост цен на продовольствие в стране был зарегистрирован на картофель - на 50,93%, за ним следуют масло (44,14%), кукуруза – (31,55%), мука – (30,13%) и хлеб – (22,51%).

Расходы на непродовольственные товары включают расходы на коммунальные услуги. В частности, цена на газ увеличилась на 86,71%, тепловую энергию — на 22,98%, электроэнергию — на 18,46% и топливо - на 38,48%.

По словам экспертов, сложившаяся ситуация связана с ростом цен и тарифов на мировых рынках, вызванным ситуацией на Украине, а также международными санкциями против Российской Федерации.