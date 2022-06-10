Воронеж, 10 июня, 2022, 11:39 — ИА Регнум. В Воронежской области за последние сутки госпитализированы 28 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Александр Погожев ИА REGNUM Медик во время исследований ПЦР-тестов

10 июня выявлен 131 новый случай заражения коронавирусом — на 3 меньше, чем сутками ранее. Всего зарегистрировано 386 тыс. 334 случая заражения.

За весь период наблюдения 376 тыс. 665 человек выписаны, в том числе 175 — за последние сутки.

За весь период скончались 8311 человек. Подтверждено два новых летальных случая.