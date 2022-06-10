Тюмень, , 11:39 — REGNUM В Тюменской области сельская школа выплатит ребёнку деньги за телесные повреждения, полученные в школе. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Тюменской области.

Детская драка

Установлено, что 24 января 2022 года, в одном из классов Пегановской средней общеобразовательной школы (филиал МАОУ «СОШ села Окунёво»), во время перемены школьнику причинены телесные повреждения в живот. В результате мальчик был госпитализирован на девять дней, ему проводились необходимые исследования, было запрещено двигаться, он испытывал сильную физическую боль.

Директор школы вину педагогов по недосмотру за поведением детей во время перемены признал Сумму компенсации морального вреда стороны судебного разбирательства оценили в 40 тысяч рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге девочка во время прогулки в детском саду получила разрыв печени.

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