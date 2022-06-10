Магас, 10 июня, 2022, 11:36 — ИА Регнум. В Ингушетии будет отреставрирована средневековая родовая башня. Финансирование работ взял на себя тейп Котиевых, роду которых принадлежит это древнее сооружение. Башня находится в высокогорном башенном поселке Верхний Оздик, сообщили в пресс-службе управления культурного наследия правительства Ингушетии.

Тимур Зиев / Timur Ziev Ингушетия

«Сбор средств на проведение работ по сохранению своей родовой башни, разрушенной в 1986 году, организовали представители тейпа Котиевых Восстановительные работы начаты с боевой и примыкающей к ней жилой башни», приводит ТАСС слова представителя пресс-службы управления культурного наследия.

При восстановлении башни представителям рода Котиевых будет оказана методическая помощь со стороны ведомства. Всего в башенном поселке Верхний Оздик, расположенном в Галгаевском ущелье, 12 башен, в том числе одна боевая, две полубоевые и девять жилых башен с различными пристройками.

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