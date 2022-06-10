Ульяновск, 10 июня, 2022, 11:35 — ИА Регнум. В Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту угона транспортного средства, оставленного для ремонта. Об этом сообщает УМВД по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Преступление было совершено в Димитровграде, где угнали ВАЗ-2110. Предварительно полиция установила, что потерпевший приехал к приятелю, который является автомехаником, и оставил ему для ремонта транспортное средство, однако на следующий день машину угнали.

В совершении преступления подозревают ранее безработного жителя Мелекесского района. По версии следствия, он приехал в гости к своему знакомому и они вместе распили спиртные напитки.

«Когда хозяин уснул, он взял с полки ключи от автомобиля и поехал домой», — говорится в сообщении.

Подозреваемого задержали автоинспекторы возле одного из сёл Мелекесского района. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем»).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Димитровграде возбуждено уголовное дело по факту угона автомобиля. По данным следствия, подозреваемому в преступлении пришлось подкачать колёса у машины, чтобы выехать из гаража.

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