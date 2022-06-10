Астана, 10 июня, 2022, 11:34 — ИА Регнум. Министерство обороны Казахстана разработало проект президентского указа о внесении изменений в военную доктрину республики. Об этом 10 июня сообщает пресс-служба ведомства.

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«Оборонным ведомством совместно с заинтересованными госорганами осуществляется перезагрузка действующей военной доктрины, направленная на адаптацию основополагающего документа к новым реалиям», — говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что изменения вносят в связи указанием президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Завершить адаптацию военной доктрины планируется до конца года.

Напомним, в январе Токаев отправил в отставку министра обороны республики Мурата Бектанова. Президент обвинил его том, что армия не сработала должным образом во время беспорядков. На следующий день Бектанова арестовали, обвинив в бездействии.