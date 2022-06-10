Москва, , 11:34 — REGNUM Политолог Анна Федорова прокомментировала встркут президента РФ Владимира Путина с молодыми предпринимателями, которая прошла в четверг, 9 июня, в Москве.

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«В былые годы мы хихикали над импортозамещением. Поскольку были юны, представляли себе мир дружелюбно-открытым и в целом искренне не понимали, зачем нам свой букинг, свой микрочип и даже свой сыр. Все же можно купить, — отметила Анна Федорова, — Сейчас я понимаю, что мы смотрели на все это с точки зрения потребителя. Причем потребителя беззаботного, из серии «я политикой не интересуюсь». А с точки зрения предпринимателя мир выглядит совсем иначе. В этом мире нам нужен свой сыр, свое вино и свой микрочип. И люди годы жизни кладут на то, чтобы это сделать«.

»Но Владимир Путин сказал жестокую правду, что есть только два варианта: либо быть суверенной страной, либо колонией. Суверенная страна должна защищать своих: предпринимателей и потребителей. Отсюда и тезис, что у иностранных компаний не должно быть особых льгот (а у отечественных, от себя добавлю — наоборот»). Отсюда упор на высокотехнологичное производство и разработки. По критическим направлениям нужны собственные компетенции, говорит Путин. Мне кажется, наступает момент, когда мы все начинаем это понимать. И тут, конечно, большой шанс для предпринимателей, работающих именно в этих критических направлениях», — завершила свой комментарий эксперт.

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