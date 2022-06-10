Москва, , 11:33 — REGNUM В России будет снижаться спрос на услуги курьеров со стороны сервисов доставки готовой еды. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 июня заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.

Курьер ждёт выдачу заказа Василий Иванов © ИА REGNUM

«Снижение спроса на продвинутые сервисы доставки продуктов питания связано как с желанием многих жителей осмотреться, сократить траты, так и со снижением коронавирусных ограничений, что облегчает возвращение к старым вариантам приобретения пищи и продуктов, — сказал Цыганов. — Кому-то понравилось освобождение от походов на продуктовые рынки и магазины, кто-то ощутил преимущества сбалансированного питания, авторитетного подбора продуктов и разумных ограничений рациона. Но кто-то любит самостоятельно выбирать и получает удовольствие от прогулок по рынку или шоппинга в гипермаркете. В этих случаях возвращение к привычным вариантам вполне понятно. Сказывается и приостановка деятельности части организаций с иностранным капиталом в крупных городах».

Как полагает Цыганов, в сложившихся условиях в РФ сервисы по доставке еды будут сокращать или придерживать инвестиции в развитие. Кроме того, снизится конкуренция.

«В этих условиях спрос на услуги курьеров со стороны сервисов доставки будет падать», — предположил Цыганов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что летом 2022 года в РФ может на 20-25% упасть спрос на курьеров, занятых в сегменте доставки готовой еды.

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