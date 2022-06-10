Москва, , 11:33 — REGNUM Если нынешние темпы проводимой Россией спецоперации сохраняться, то уже в скором времени военная инфраструктура будет окончательно разрушена. Такое мнение высказал глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

ВСУ U.S. Army Europe Images

«Показательны и разнообразие уничтоженных объектов, и география нанесения ударов. Если специальная военная операция и дальше будет осуществляться столь высокими темпами, то уже совсем скоро военная инфраструктура Украины будет разрушена окончательно», — написал он в телеграм-канале.

Ссылаясь на боевые сводки Минбороны России, Бондарев указал на повышение темпов демилитаризации Украины.

«Наши лётчики, ракетчики, артиллеристы, бойцы противовоздушной обороны трудятся неустанно», — подчеркнул он.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным Минобороны России, в общей сложности за время проведения спецоперации по защите Донбасса было уничтожено: 192 самолёта, 130 вертолётов, 1 150 беспилотников, 335 зенитных ракетных комплексов, 3 459 танков и других боевых бронированных машин, 1 822 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 3 488 единиц специальной военной автомобильной техники киевских боевиков.

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