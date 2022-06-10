Париж, , 11:32 — REGNUM Экс-кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен оценила шансы Жан-Люка Меланшона стать премьер-министром страны, передает BFM TV.

Марин Ле Пен Иван Шилов © ИА REGNUM

«У Жан-Люка Меланшона меньше шансов стать премьер-министром, чем у меня, выиграть в лото без игры», — заявила Марин Ле Пен.

«Жан-Люк Меланшон-любимец СМИ», — добавила Марин Ле Пен.

«Средства массовой информации заставили меня поверить в огромную ложь. У Жан-Люка Меланшона нулевые шансы стать премьер-министром. У него меньше шансов стать премьер-министром, чем у меня, выиграть в лото без игры», — отметила депутат от крайне правых.

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