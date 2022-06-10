Лондон, 10 июня, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Восемь крупнейших банков Великобритании разработали планы, которые позволят им «безопасно» обанкротиться без ущерба для налогоплательщиков и клиентов, однако должны еще дополнительно усовершенствовать процесс, заявил Банк Англии 10 июня, по сообщению Financial Times.

(сс) Adrian Pingstone Здание Банка Англии

Это первый случай, когда регулятор вынес свой вердикт по антикризисным планам восьми крупнейших банков и ипотечных компаний Великобритании, включая Barclays, HSBC, Lloyds Banking Group, Standard Chartered и другие.

Эти планы входят в пакет мер по обеспечению того, чтобы банкротства банков были более упорядоченными и менее разрушительными, чем во время мирового финансового кризиса 2008 года. На банки возложена ответственность за то, чтобы их можно было безопасно закрыть в случае возникновения серьезных проблем без убытков для налогоплательщиков.

Центральный банк Англии заявил, что обнаружил недостатки в планах некоторых компаний, а также «области для дальнейшего совершенствования».

HSBC заявил, что ему было предложено предпринять шаги по повышению устойчивости своей международной инфраструктуры, которая охватывает 64 страны. В банке отметили, что изменения будут производиться в течение «многолетнего периода».