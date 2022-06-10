Британские банки подстелили соломки на случай своего банкротства
Лондон, 10 июня, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Восемь крупнейших банков Великобритании разработали планы, которые позволят им «безопасно» обанкротиться без ущерба для налогоплательщиков и клиентов, однако должны еще дополнительно усовершенствовать процесс, заявил Банк Англии 10 июня, по сообщению Financial Times.
Это первый случай, когда регулятор вынес свой вердикт по антикризисным планам восьми крупнейших банков и ипотечных компаний Великобритании, включая Barclays, HSBC, Lloyds Banking Group, Standard Chartered и другие.
Эти планы входят в пакет мер по обеспечению того, чтобы банкротства банков были более упорядоченными и менее разрушительными, чем во время мирового финансового кризиса 2008 года. На банки возложена ответственность за то, чтобы их можно было безопасно закрыть в случае возникновения серьезных проблем без убытков для налогоплательщиков.
Центральный банк Англии заявил, что обнаружил недостатки в планах некоторых компаний, а также «области для дальнейшего совершенствования».
HSBC заявил, что ему было предложено предпринять шаги по повышению устойчивости своей международной инфраструктуры, которая охватывает 64 страны. В банке отметили, что изменения будут производиться в течение «многолетнего периода».