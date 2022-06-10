Самара, 10 июня, 2022, 11:34 — ИА Регнум. Более 100 региональных брендов одежды представлено на первом маркет-фестивале «Территория моды. Сделано в России» в Самаре. Об этом 10 июня сообщает пресс-служба областного правительства.

В магазине одежды

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Сообщается, что на фестивале представлена женская, мужская, детская одежда, обувь. Кроме этого, дизайнеры и торговые предприятия представили фурнитуру, ткани, швейное и специализированное оборудование.

Отмечается, что в настоящее время в результате санкций и ухода с рынка иностранных брендов, для производителей области открыты большие возможности, в связи с этим данный фестиваль может стать драйвером развития модной индустрии в регионе.

Сообщается, что по результатам первого дня работы фестиваля было решено открыть территории мультибрендовой торговли в областных торговых центрах региона.

«Основная задача фестиваля — обеспечение населения одеждой, обувью, аксессуарами, всем что делает нашу жизнь не только комфортной, но и красивой. Но есть и другая, не менее важная, задача — развитие наших самарских производителей и возможность организации масс-маркета в связи с уходом зарубежных брендов. Мы говорим именно о масс-маркете — товарах по доступной по цене и в достаточно крупных объемах», — приводит пресс-служба слова исполняющего обязанности первого вице-губернатора — председателя правительства Самарской области Натальи Катиной.

Она также сообщила, что данный вопрос в регионе частично решен. Так, с торговыми сетями была достигнута предварительная договорённость о предоставлении площадей бесплатно под организацию территории мультибрендовой торговли, где будет представлена продукция самарского производства.

«Тем самым мы дадим нашим производителям площадки для сбыта и возможность найти своего потребителя», — пояснила Катина.

Представитель Союза торговых центров в Самарской области Ирина Михайловская сообщила, что одни из торговых центов уже готов предоставить бесплатно самарским производителям до 250 кв. метров площадей с торговым оборудованием на срок до трех месяцев.

Сообщается, что маркет-фестиваль «Территория моды. Сделано в России» будет работать до 11 июня в ТЦ «Амбар». Для жителей Самары и гостей города будут проходить мастер-классы, семинары лучших дизайнеров и ведущих стилистов России.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в марте 2022 году глава Самарской области Дмитрий Азаров поставил задачу чиновникам организовать и провести фестиваль самарской моды.