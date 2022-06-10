Сеул, , 11:33 — REGNUM В мае 2022 года остаток непогашенных кредитов жителей Южной Кореи продолжает рости. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, по состоянию на конец мая задолженность домохозяйств составила 1 квдрлн 60 трлн вон (~$838,41 млрд), что на 400 млрд вон (~$315 млн) больше, чем в апреле текущего года.

Известно, что показатель продолжает расти на протяжении двух месяцев подряд.

Остаток по ипотечному кредитованию населения увеличился на 800 млрд вон (~$630 млн), однако остаток по прочим кредитам, напротив, сократился на 500 млрд вон (~$394 млн).

Задолженность юридических лиц также выросла на 13,1 трлн вон (~$10,3 млрд), до 1,11 квдрлн (~$875 млрд)