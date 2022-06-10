Сеул, 10 июня, 2022, 11:33 — ИА Регнум. В мае 2022 года остаток непогашенных кредитов жителей Южной Кореи продолжает рости. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Согласно опубликованным данным, по состоянию на конец мая задолженность домохозяйств составила 1 квдрлн 60 трлн вон (~$838,41 млрд), что на 400 млрд вон (~$315 млн) больше, чем в апреле текущего года.

Известно, что показатель продолжает расти на протяжении двух месяцев подряд.

Остаток по ипотечному кредитованию населения увеличился на 800 млрд вон (~$630 млн), однако остаток по прочим кредитам, напротив, сократился на 500 млрд вон (~$394 млн).

Задолженность юридических лиц также выросла на 13,1 трлн вон (~$10,3 млрд), до 1,11 квдрлн (~$875 млрд)