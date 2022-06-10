Петропавловск-Камчатский, , 11:30 — REGNUM В Москве закупят ещё одну фуру с гуманитарной помощью для беженцев из Донбасса, денежные средства на которую собрали жители Камчатки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 10 июня в краевом правительстве.

Гуманитарная помощь Правительство Новосибирской области

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Закуплены будут товары первой необходимости — продукты питания длительного хранения, консервы, крупы, макароны. Гуманитарную помощь отправят в приграничные территории России, где распределят среди беженцев из Донбасса в пунктах временного размещения.

Для помощи беженцам свой однодневный заработок перечислили губернатор Камчатки и члены краевого правительства, депутаты, члены президиума Федерации профсоюзов и более 90 рабочих коллективов региона. Всего жители Камчатки собрали более 11,5 млн рублей добровольных пожертвований.

Как сообщало ИА REGNUM, ветераны Великой Отечественной войны Магаданской области, передавшие в помощь жителям Донбасса 150 тыс. рублей, получили благодарность от губернатора Колымы Сергея Носова.