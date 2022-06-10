Орск, Оренбургская область, , 11:29 — REGNUM В городе Орске Оренбургской области задержан 45-летний местный житель. Он обвиняется в преступлениях против половой неприкосновенности детей. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

Уголовное дело Sledcom.ru

Орчанину инкриминированы развратные действия и насильственные действия сексуального характера. По версии следствия, в 2010 году мужчина совершил преступления против половой неприкосновенности 11-летней девочки.

Кроме того, получены сведения о совершении преступлений в отношении ещё двух детей. Эпизоды также имели место в 2010 году. Им следователи дадут процессуальную оценку.