Нижний Новгород, 10 июня, 2022, 11:29 — ИА Регнум. Пятеро руководителей нижегородских высших учебных заведений попали под санкции Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

В частности, ограничения распространяются на ректора ННГУ (Нижегородского государственного университета имени Лобачевского) Елену Загайнову и президента вуза Романа Стронгина, президента НГЛУ (лингвистического университета имени Добролюбова) Бориса Жигалева, президента НГПУ (педуниверситета имени Минина) Льва Шапошникова и ректора НГТУ (государственного технического университета имени Алексеева) Сергея Дмитриева.

Ранее они подписали обращение Российского Союза ректоров, который поддержал специальную военную операцию России по защите Донбасса. В санкционный список Украины попал 261 руководитель российских вузов, в том числе ректор МГУ (Московского государственного университета имени Ломоносова) и президент Союза Виктор Садовничий.

Персональные санкции предполагают не только заморозку активов и приостановление экономических и финансовых обязательств, но также прекращают научное сотрудничество, культурный обмен, образовательные и спортивные контакты с вузами.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский 9 июня также подписал указ о санкциях в отношении президента России Владимира Путина. Кроме того, бессрочные санкции введены в отношении пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, главы МИД РФ Сергея Лаврова и ряда руководителей правительственных ведомств и силовых структур России.